Residências da dança promovem valorização de processo artístico

O projeto Cria Corpo promove, a partir de segunda-feira (20/4), as inscrições para a primeira de cinco residências artísticas a serem realizadas entre maio e julho. O grupo busca valorizar o processo artístico e é voltado para pessoas interessadas em dança, performance em teatro e práticas corporais em geral. As inscrições para a primeira residência se encerram no dia 26 de abril e as aulas serão no SESC de Taguatinga.

Leia também: Como está o processo de luto da ex-namorada de Liam Payne

Desenvolvido por Ave Scherdien, o projeto tem como objetivo criar um espaço no DF com o foco no processo, na experimentação e na troca entre pessoas com ou sem trajetória acadêmica ou experiência formal com o corpo.

Leia também: "American Heart": detalhes sobre o novo álbum de Benson Boone

Cada oficina conta com um link de inscrição específico. O número de vagas varia conforme a proposta do facilitador. As aulas são presenciais, majoritariamente no SESC Taguatinga Norte, mas o projeto ainda estuda usar outros espaços culturais do DF.

Leia também: O novo álbum em que Drake está trabalhando

Aline Sagai, integrante do Cria Corpo, diz que o projeto surge como alternativa a um modelo de formação artística muitas vezes fechado e homogêneo e ao formato dos festivais, que trabalham com o produto final.

Leia também: Fechando trilogia de EPs, Dharma Numb lança a inédita ‘Trip’

Serviço

Residência artística do Projeto Cria Corpo

Entre maio e julho, no SESC de Taguatinga. Inscrição e participação gratuitas.

Cronograma das Residências

1ª Residência

Oficineiro: Vitor Hamamoto

Inscrições: 20 a 26 de abril

Link para inscrição

Divulgação dos selecionados: 3 de maio

Local: SESC Taguatinga Norte





2ª Residência

Oficineira: Márcia Duarte

Data: 21 a 31 de maio

Inscrições: 5 a 11 de maio

Link para inscrição

Vagas: 20

Divulgação dos selecionados: 14 de maio

Local: SESC Taguatinga Norte





3ª Residência

Oficineira: Aline Sugai

Data: 1 a 10 de junho

Inscrições: 15 a 22 de maio

Vagas: 20

Divulgação dos selecionados: 25 de maio

Local: SESC Taguatinga Norte





4ª Residência

Oficineira: Ava Scherdien

Data: 11 a 21 de junho

Inscrições: 25 a 31 de maio

Link para inscrição





Vagas: 30

Divulgação dos selecionados: 4 de junho

Local: A confirmar





5ª Residência

Oficineiro: Marcelo Evelin, com assistência de Bruno Moreno

Data: 22 de junho a 2 de julho

Inscrições: 4 a 11 de junho

Link para inscrição

Vagas: 40

Divulgação dos selecionados: 15 de junho

Local: A confirmar

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel