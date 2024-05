Sesc Taguatinga recebe peça sobre intimidade e amizade

O Teatro Sesc Paulo Autran receberá, neste sábado (1/6) e no domingo (2/6), às 20h, o espetáculo Cor de amor(a). A peça, que estreou em 2013 no Rio de Janeiro e na UnB, terá duas sessões neste fim de semana em Taguatinga Norte e mais apresentações nos dias 4 e 5 de junho em escolas públicas da região. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no local.

Escrita pela atriz e dramaturga brasiliense Bia Oligar, a obra aborda a intimidade da amizade entre Violeta e Lico. A peça expõe os encontros e desencontros desse casal, que transita por fases da vida com sentimentos misturados pelo tempo. “Cor de amor(a) espelha o onírico de um jardim, mistura o real e o imaginário de forma simples, ao mesmo tempo em que discute relacionamentos para falar do amor e seus conflitos”, descreve o diretor Wanderson de Sousa, em nota.



Bia Oligar, que também interpreta Violeta, ressalta, em nota, o desejo de fazer o público refletir sobre a natureza multifacetada do amor e da delicadeza das relações: “O texto convida a interagir com os desejos, sonhos e sentimentos das personagens e, através da poesia, olhar as contradições do amor e as efemeridades da vida”. Esta temporada conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura no DF (FAC).