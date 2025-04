Quem vai abrir o show da Lady Gaga no Brasil?

Lady Gaga irá se apresentar em um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A diva pop norte-americana já confirmou presença no próximo sábado (3/5), mas os boatos sobre quem irá abrir o show da cantora continuam sem resposta.

As especulações dos fãs incluem Pabllo Vittar, Anitta, IZA e Liniker. A produtora Bonus Track, responsável por trazer Gaga e Madonna ao Brasil, afirmou que nenhum artista está oficialmente confirmado, segundo informações obtidas pela Folha de S. Paulo.

Luiz Guilherme Niemeyer, diretor da Bonus Track, afirmou à Folha que as possibilidades continuam sendo avaliadas. “Nenhuma das duas está nos planos”, pontuou, referindo-se a Pabllo Vittar e Anitta. Embora grandes nomes tenham sido cogitados, é provável que a apresentação seja aberta por DJs, e não por artistas pop nacionais.

A assessoria de Ludmilla compartilhou que a cantora recebeu um convite para abrir o show de Gaga, que ela optou por recusar ao aguardar uma oportunidade de abrir uma futura apresentação de Beyoncé no projeto Todo Mundo no Rio. Entretanto, a Bonus Track destacou que nenhum convite foi feito, conforme o portal Gshow.

Embora Niemeyer tenha dito à Folha que nada está confirmado, o site Papel Pop aposta no protagonismo de Liniker na abertura do show. A cantora tem feito sucesso com a turnê nacional do álbum Caju. O Correio procurou a assessoria de Liniker para mais informações, mas não obteve respostas.

O show de Gaga em Copacabana deve seguir o mesmo formato apresentado pela cantora no festival norte-americano Coachella, com músicas do novo álbum, Mayhem, e sucessos antigos. Conforme Niemeyer, o evento deve durar cerca de 1h50, podendo se estender dependendo de Gaga.