Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos, vítima de AVC

A cantora Karen Silva, de 17 anos, morreu nesta quinta-feira (24/4), em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo hemorrágico. A informação foi confirmada por meio de uma nota divulgada nas redes sociais da artista pela assessoria de imprensa.

Karen estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. A equipe da cantora em outro post, publicado há quatro dias, havia comunicado que ela enfrentava um grave problema de saúde, mas sem revelar detalhes sobre o diagnóstico.

Karen é ex-participante do The Voice Kids, da TV Globo. A adolescente participou do reality em 2020 e integrou o time do Carlinhos Brown. “Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo”, diz o comunicado oficial.

O que é um AVC hemorrágico?

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para o cérebro, seja por obstrução ou rompimento dos vasos. Essa interrupção pode provocar paralisia na área cerebral afetada.

Existem dois tipos principais de AVC: o isquêmico, responsável por 85% dos casos, ocorre devido ao entupimento de uma artéria. Já o hemorrágico, tipo que vitimou Karen, é provocado pelo rompimento de um vaso cerebral, causando sangramento interno. Apesar de menos frequente, representa maior risco de morte.

Entre os principais sintomas estão confusão mental, alterações na fala, perda de visão, dor de cabeça súbita e intensa, desequilíbrio, tontura e formigamento em um dos lados do corpo.