Nintendo Switch 2 ganha data de lançamento no Brasil e preço oficial

Novo console chega no dia 5 junho no Brasil.

O próximo console da gigante japonesa, o Nintendo Switch 2 recebeu finalmente uma data oficial para chegar ao Brasil. Acompanhando a maioria dos países no lançamento mundial do videogame, o Switch 2 estará disponível no Brasil em 5 de junho.



Além disso, a empresa anunciou o preço sugerido também do console em seu lançamento, que custará R$ 4.499,90 e assim como o Switch original o novo console também vai ter um pacote com Mario Kart incluso, o Nintendo Switch 2 com a versão digital do novo jogo de Mario Kart terá o preço sugerido de R$ 4.799,90. Em termos de comparação, o PlayStation 5, console da Sony, também saiu no Brasil pela mesma faixa de preço, com a edição sem leitor de disco custando R$ 4.499,00 e a edição com leitor de disco inclusa custando R$ 4.999,00.

Os jogos também ganharam uma nova faixa de preço e diferente dos demais do Switch original, que em casos de lançamento já custavam R$ 349,00, como é o caso Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, o mais recente exclusivo do Switch, o preço sugerido dos jogos que serão carros-chefe do novo console, Mario Kart World custará R$ 499,90 e o preço sugerido do jogo Donkey Kong Bananza será de R$ 439,90. Vale ressaltar que assim como a maioria dos jogos da empresa japonesa, ambos títulos estarão localizados em português do Brasil.

Ainda não há uma data oficial para a abertura da pré-venda do console, mas em breve algumas lojas já devem receber o Nintendo Switch 2 para comércio.