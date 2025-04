Coral Cantus Firmus se apresenta com coro finlandês nesta quarta

Nesta quarta-feira (30/4), o coral Cantus Firmus e o coro KYL se apresentam na Paróquia Verbo Divino. O concerto será regido pelos maestros Visa Yrjölä e Isabela Sekeff e o repertório inclui composições de diversos nomes da música, como Villa-Lobos, Francisco Mignone, Franz Biebl e Leevi Madetoja. A ideia é promover uma experiência rica e diversificada para o público.

KYL é um grupo de coro masculino finlandês fundado em 1949. Trata-se de um coro acadêmico de tradição clássica e erudita, mas com busca por novas aventuras e até arranjos pop modernos. Desde a criação, o grupo levou o canto coral finlandês ao mundo, com apresentações em países como Brasil, China, Estados Unidos e Japão.

O Cantus Firmus é um coral independente de Brasília, fundado em 1992, pela maestrina Isabela Sekeff. O grupo tem cerca de 45 integrantes e conta com o apoio da professora de técnica vocal Isabel Quintela e da pianista Aillyn Unglaub. Além de suas apresentações regulares no Brasil e em Brasília, o grupo participa com frequência de festivais e concursos em vários países ao redor do mundo, tais como Alemanha, Espanha, República Tcheca, e México. Em 2018, participou do X WORLD CHOIR GAMES, na África do Sul, onde ganhou duas medalhas de ouro nas categorias coro misto e coro folclórico.