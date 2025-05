Instituto Congo Nya abre inscrições para projeto de oficinas de canto

Estão abertas, até o dia 10 de maio, as inscrições para o projeto Eu Sou Músico. Idealizado por Sherwin Morris presidente do Instituto Cultural Congo Nya, o projeto consiste em oficinas de canto para jovens entre 16 e 29 anos. No total, são 10 vagas disponíveis, sendo duas para pessoas com deficiência.

A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário on-line. O processo de seleção será realizado por meio de audições nos dias 17 e 24 de maio, a partir das 14h, no Centro Educacional São Francisco.

Os selecionados participarão de aulas, que serão realizadas nos sábados, na sede do Instituto Cultural Congo Nya, em São Sebastião, entre 15h e 17h, a partir de 7 de junho. Durante os encontros, os contemplados aprenderão fundamentos musicais e de composição, e participarão de ensaios e mentorias com profissionais renomados da área. Ao final das atividades, o projeto vai promover um show gratuito para que os jovens apresentem as músicas autorais desenvolvidas ao longo do curso.

Serviço

Eu Sou Músico

Inscrições gratuitas, com idade mínima de 16 anos, abertas até 10 de maio. Podem ser feitas por meio de um formulário on-line. Audições serão realizadas nos dias 17 e 24 de maio, no Centro Educacional São Francisco As aulas começam no dia 7 de junho, sempre aos sábados, das 15h às 17h.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel