Lady Gaga no Rio: cantora se hospeda em quarto com diária de R$32 mil

A estrutura do show de Lady gaga vai contar contar com recursos de iluminação e coreografias ensaiadas diretamente nos salões do Copacabana Palace durante a semana que antecede o evento

Às vésperas do aguardado show da Lady Gaga no Rio, a cantora norte-americana está hospedada no Copacabana Palace, em uma das suítes mais luxuosas e caras do país. A suíte presidencial onde a artista vai passar a semana tem diária estimada em R$ 32 mil, valor que pode variar conforme a temporada e disponibilidade.

Com previsão de sete diárias até o dia do show, a hospedagem da cantora deve girar em torno de R$ 224 mil, segundo estimativas baseadas na cotação do hotel para datas próximas.

Como é a suíte presidencial do Copacabana Palace?

Localizada no sexto andar do edifício, a suíte presidencial possui 119 m², vista panorâmica para o mar de Copacabana, varanda privativa e acesso exclusivo à Black Pool, uma piscina reservada apenas para hóspedes de alto perfil. O espaço conta com cama king size, banheiro de mármore, sala de estar ampla, bar e serviço VIP adaptado aos gostos pessoais de cada hóspede.

Entre os detalhes que costumam ser oferecidos, estão espumantes, chinelos tradicionais e outros mimos personalizados conforme a preferência da celebridade hospedada.

O andar onde está hospedada Lady Gaga é o mesmo que já recebeu nomes como Brigitte Bardot, Katy Perry, Madonna e outras celebridades.



Estrutura preparada para Lady Gaga e sua equipe

Lady Gaga desembarcou no Rio com uma estrutura digna de turnê internacional: dois jatos jumbo com dezenas de toneladas de equipamentos e uma equipe de aproximadamente 250 profissionais, entre artistas, técnicos e staff de apoio. Cinco salões do hotel foram reservados para que a equipe da artista possa ensaiar coreografias e ajustar detalhes técnicos do espetáculo.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois (O Globo), os custos totais do evento giram em torno de R$ 92 milhões, sendo R$ 15 milhões bancados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e o restante por patrocinadores.

O show da Lady Gaga no Rio

O show da Lady Gaga no Rio de Janeiro acontece neste sábado (3/5), em um palco montado na Praia de Copacabana, no mesmo local onde Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024. A expectativa é de público semelhante, tornando a apresentação de Gaga uma das maiores de sua carreira.

O espetáculo será gratuito e inclui faixas do novo álbum Mayhem, além de sucessos de diferentes fases da cantora. Gaga traz ao Brasil o mesmo show apresentado no festival Coachella, mas a turnê oficial Mayhem Ball Tour só estreia no segundo semestre.



