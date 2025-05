Peça mergulha na mentalidade de seitas em enredo de comédia

Pertencer é uma necessidade humana — nem sempre das mais benéficas. A peça Você consegue, maravilhosa estreia no palco do Sesc do Setor Comercial Sul nesta sexta-feira (2/5) com críticas à mentalidade produtivista do capitalismo. A busca por iluminação e crescimento espiritual é, em geral, socialmente valorizada, mas o pertencimento condicionado à hierarquia de certas instituições pode transformar o desejo de evolução em instrumento de abuso. É nesse universo, e em muitas outras camadas, que a comédia protagonizada por Alê Araútas e dirigida por Mattoso Ribeiro mergulha — expondo com humor as dinâmicas de controle disfarçadas de afeto.

Durante o processo criativo, os dois, em conversas e improvisações, lapidaram o material bruto até chegar a essa gema do riso crítico. A atriz, que saiu da igreja em busca de novas formas de iluminação, acabou se envolvendo com grupos — que prefere não nomear — onde figuras auto proclamadas “mais iluminadas” a colocavam em situações desconfortáveis, próximas da lógica de uma seita. Um tema que, curiosamente, ela ainda gosta de investigar.

Ao perceber o distanciamento e refletir sobre repetições e afirmações — como o título da peça, Você consegue, maravilhosa! —, surgiu a ironia central: o quanto a vontade de pertencer pode ser poderosa para o manipulador. “Fomos trazendo temas, falas espontâneas, movimentos, cenas… e, com o tempo, estruturamos uma dramaturgia voltada para a ideia de manipulação, pertencimento e seitas,” explica o diretor.

O formato não linear da peça, comum ao teatro contemporâneo, convida o público a se envolver com uma persona que caiu no discurso de coach — afirmativo e próspero para o mercado, mas nunca para o indivíduo. Ao longo da trama, ela revela diversas facetas de sua vulnerabilidade, que ilustram como grupos e pessoas podem acabar em armadilhas. “Optamos pela comédia porque viemos de uma escola de teatro ligada ao grotesco. O delírio é um dos sentimentos que mais atravessam a personagem,” afirma a atriz sobre a linguagem adotada.





SERVIÇO:

Você maravilhosa

De sexta-feira a domingo (2/4 até 4/4), às 19h, no Teatro Sesc Silvio Barbato (Sesc Setor Comercial Sul). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), no Sympla