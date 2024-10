Peça satírica sobre coaching chega a suas últimas apresentações

Depois de muito sucesso e recorde de público, a temporada de espetáculos Autoajude-se chega ao fim, com duas últimas apresentações neste sábado (5/10) e domingo (6/10). Os ingressos, que custam a partir de R$40, estão disponíveis parta compra pelo site https://www.g7comedia.com/. As performances começam às 19h, no Teatro La Salle (906 Sul).

A comédia brinca com o universo do coaching e da autoajuda, em uma reflexão bem-humorada que questiona a busca de terceiros para encontrar uma resposta que já está dentro de si. Os espectadores encontram humor na jornada do autoconhecimento, ao rirem de inseguranças e dos próprios erros, em situações hilárias que representam fielmente o dia a dia. A interatividade, o improviso e a música ao vivo são pontos chave que cativam ainda mais a plateia.

A montagem é uma produção G7, que também assinou as obras Casais Felizes Emagrecem Juntos, Manual de Sobrevivência ao Casamento e Como Passar em Concurso Público - caracterizadas por parodiar o cotidiano. Os atores Felipe Gracindo, Félix Saab e Rodolfo Cordón compõem o elenco de Autoajude-se.