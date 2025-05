Met Gala 2025: entenda o tema Superfine: Tailoring Black Style

Ao lado de Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, e LeBron James, Pharrell Williams é um dos anfitriões do evento. Todos são homens negros - (crédito: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) )

O Met Gala 2025 celebra a alfaiataria e o estilo negro. Esse será o tema da famosa cerimônia desta segunda-feira (5/5), no Museu de Arte Metropolitana, em Nova York, Estados Unidos. O evento beneficente definiu como temática o slogan "Feito sob medida para você". A frase é baseada na exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art denominada como Superfine: Tailoring Black Style. O intuito é o de contemplar e explorar a moda masculina negra desde o século XVIII.

Responsável por reunir algumas das mais importantes celebridades do mundo, a mostra terá como principal intuito apresentar o impacto do estilo Black Dandy. O termo, pronunciado como "Dândi", remonta justamente ao início do século XIII. De acordo com a revista Teen Vogue, se originou na Europa. Lá, a palavra era utilizada para fazer referência a homens de classe média interessados em contextos de socialização, no geral, luxuosos.











Em Londres, na Inglaterra, por exemplo, um "dândi" fazia referência a uma figura social vitoriana. Esses indivíduos, ademais, eram elementos, justamente, de contextos em que se viam calças sob medida, gravatas de seda, cartolas e jantares requintados, por exemplo. No contexto pós-Revolução Francesa, eram vistos como intelectuais boêmios, ainda de acordo com a revista.

Foi, portanto, escolhido para o Met Gala 2025. O tema, aliás, também é inspirado no livro Slaves do Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, escrito por Monica L. Miller. Ao lado do curador-chefe Andrew Bolton. Monica é curadora convidada do evento deste ano.