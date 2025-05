Samuel Rosa se apresenta em Brasília em sua primeira turnê solo

Em sua primeira turnê solo, Samuel Rosa apresenta o Samuel Rosa Tour no Capital Moto Week. O show será realizado no dia 27 de julho e a pré-venda do ingresso já disponível a partir de R$80. Samuel lança também o primeiro disco solo, chamado Rosa, com composições próprias já gravadas e releituras gravadas com outros artistas

Leia também: Detalhes sobre o álbum ‘Don’t Click Play’ de Ava Max

O músico mineiro construiu uma longa e influente carreira como vocalista e guitarrista do Skank, com hits como Vamos Fugir, Vou deixar e Acima do Sol. Em paralelo, Samuel Rosa se dedicou a trabalhos solo, com novas melodias, timbres e letras. O ícone do rock brasileiro sobe ao palco ao lado de novos e antigos companheiros de estrada: Doca Rolim (guitarras), Alexandre Mourão (baixo), Pedro Kremer (teclado)e Marcelo Dai (bateria). Além de Pedro Aristides (trombone), Vinícius Augusto (saxofone) e Pedro Mota (trompete) com novos instrumentos

Leia também: ‘Love Language’: tudo sobre a música de retorno do TXT

Em entrevista divulgada, Samuel promete um show vibrante e repleto de baladas clássicas. “Tocar em Brasília é sempre muito legal! É a nossa capital do rock, e sei que o público do CMW tem extrema preferência por este gênero, por isso preparei um set list muito especial, com músicas que, tenho certeza, todos irão cantar com a gente!”.

Serviço

Samuel Rosa no Capital Moto Week

Dia 27 de julho ingressos a partir de R$80 no site da Bilheteria digital. Não indicado para menores de 18 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel