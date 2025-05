Peça 'O pequeno Príncipe' faz adaptação de clássico para público infantil

O Teatro Brasília Shopping recebe a peça de O Pequeno Príncipe, com adaptação bilíngue (português e inglês) e apresentada pela Trupe Trabalhe Essa Ideia. As apresentações ocorrem neste sábado (10/5) e nos dias 10, 17, 24 e 31 de maio, sempre às 11h, com entrada gratuita.

Com cenários minimalistas, muita expressividade e personagens encantadores, a adaptação de Antoine de Saint-Exupéry percorre planetas imaginários promovendo a amizade, a empatia e o valor invisível aos olhos. Em entrevista, a diretora Paula Hesketh destaca: “Queremos que as crianças se divirtam enquanto descobrem um novo idioma e se emocionam com essa história atemporal.”

Para inserir o inglês na peça, falas e lições são repetidas em português e em inglês. Para reforçar o aprendizado, momentos com músicas e projeções suaves melhoram a imersão sensorial. Paula Rezende, gestora do teatro do Brasília Shopping, diz que a proposta é unir poesia e educação no palco. “É emocionante ver pequenos exploradores descobrindo novos mundos diante de seus olhos”, diz.

Com mais de 10 anos de trajetória, a Trupe Trabalhe Essa Ideia busca a interação direta com o público e transforma espectadores em participantes ativos. Após cada apresentação, haverá um breve debate com a equipe e envio de material pedagógico às escolas parceiras, fortalecendo a experiência educacional.

Serviço

O Pequeno principe

Todos os sábados de maio, às 11h, no Teatro Brasília Shopping. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel