Peça da companhia Escambo conta a história de Jesus com humor e crítica

A Companhia Teatral Escambo vai levar o espetáculo Do outro lado da rua à Feira Permanente de Planaltina neste sábado (10/5), às 9h. Na peça, que se passa nas ruas do Distrito Federal, a vida de Jesus Cristo é acompanhada pela perspectiva da companhia, que busca trazer para o teatro um humor crítico e músicas com mensagens de amor deixadas por Jesus, além de falar sobre o conservadorismo religioso.

Leia também: Rihanna vai voltar a cantar? Saiba o que ela disse

As apresentações serão realizadas em praças e escolas públicas de Planaltina, Arapoangas, Fercal, Sobradinho 1 e 2. Todas as apresentações são gratuitas e acontecem entre maio e junho. A sessão das 9h contará com tradução em libras para promover a acessibilidade. Durante a temporada, haverá sessões com tradução em libras e audiodescrição.

Leia também: Show gratuito no Clube do Choro abre programação semestral de eventos

A peça, que tem duração aproximada de 40 minutos, tem formato de teatro de rua e conta no elenco com André Müller, Camila Modicoviski, Gabriel Pogó e Letícia Souza. A direção é de Zé Regino. Em cena, os atores abordam temas como fundamentalismo religioso, discursos de ódio e lançam a indagação: “o ser-humano está, ou não, seguindo as mensagens de Cristo?”.

Leia também: O que se sabe sobre a parceria entre Halsey e Amy Lee

A atriz e uma das fundadoras da companhia, Letícia Souza, diz que a ideia é convidar o público a mergulhar num universo de reflexões sobre os ensinamentos deixados por Jesus, como amor, fraternidade e compaixão, de forma descontraída, porém contundente e genuína. Segundo a atriz, a companhia chega para questionar e refletir junto com a plateia sobre comportamentos religiosos conservadores, fundamentalistas e sexistas e sua ameaça à democracia e aos Direitos Humanos. “Tudo isso será colocado no espetáculo tragicômico que conta a história de Jesus”.

Serviço

Do outro lado da rua

Estreia dia 10/5 com horário de 9h e 11h na feira permanente de Planaltina. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel