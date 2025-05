Clodo Ferreira é homenageado no Teatro Nacional

Um dos mais importantes compositores brasilienses, Clodo Ferreira, será homenageado na noite de sexta-feira. O artista, que morreu em julho do ano passado, ganha um show especial pensado e executado pelos filhos Pedro e João Ferreira. A apresentação será no lançamento da 2ª edição do Prêmio Candango de Literatura, realizado na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A entrada será pela ordem de chegada até esgotar a lotação da sala.

Leia também: Irmãos Ferreira recebem título de cidadãos honorários de Brasília

O show será uma mistura do último álbum que Clodo lançou em vida, Constelação de palavras, de 2024, com os maiores sucessos e as principais parcerias da carreira do músico. "As composições do meu pai são de uma riqueza ímpar, especialmente no que se relaciona às letras. As mensagens trazidas nas canções são profundas, falam de pessoas, lugares e sentimentos de uma forma simples e sensível. O olhar de Clodo Ferreira sobre o mundo se traduz em suas canções e, para nós, é uma grande honra proteger e disseminar sua obra", destaca Pedro Ferreira ao Correio.

A apresentação é especial, mas a parceria com o irmão já é comum. Os dois tocavam ao lado do pai em casa e nos palcos. "Temos uma sintonia muito natural e acredito que isso não é só na música. Meus pais sempre nos proporcionaram um ambiente saudável muito saudável e musical. Meu pai sempre nos estimulou e sempre nos ensinou sobre a importância da música e da cultura popular na construção de uma sociedade mais justa", conta Pedro.

Poder fazer essa homenagem em Brasília é ainda mais marcante para a família Ferreira. "No ano em que Brasília completa 65 anos tivemos a entrega do Título de Cidadão Honorário de Brasília para Clodo, Climério e Clésio por parte da Câmara legislativa de Brasília e agora essa linda homenagem nesse lugar incrível da cidade, onde inclusive tenho muitas memórias afetivas relacionadas aos shows do meu pai, tanto com os irmãos como no lançamento do seu primeiro disco solo, Corda de aço", exalta.

Prêmio Candango

O Prêmio Candango de Literatura é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) para incentivar a produção literária da região e o intercâmbio de autores de culturas diferentes. Tanto livros quanto projetos de incentivo à leitura lançados em 2024 estão elegíveis para disputar os R$ 195 mil em prêmios este ano.

Leia também: Parceiros e amigos lembram histórias do compositor Clodo Ferreira

A premiação é dividida em três eixos: obras de caráter literário, editorial e iniciativas pedagógicas de incentivo à leitura. Entre as categorias estão Melhor romance, Melhor livro de contos e o Melhor livro de poesia publicados em 2024, além do Prêmio Brasília de Literatura, voltado a autores nascidos ou residentes no Distrito Federal. No eixo editorial, serão reconhecidos o Melhor projeto gráfico e a Melhor capa de 2024 e no pedagógico Melhor projeto de promoção da leitura. As inscrições serão abertas amanhã.