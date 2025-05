Evento Psica, marcado para dezembro, confirma primeiros artistas

O maior festival de música da região Norte, Psica confirmou os primeiros artistas. A lista conta com ícones como Mano Brown, Marina Senna, BK convida Evinha e Wanderley Andrade o “Rei do Brega” . O evento será realizado nos dias 12 e 14 de dezembro no estádio do Mangueirão, em Belém no Pará.

Leia também: Rihanna vai voltar a cantar? Saiba o que ela disse

Para completar a lista, Célia Sampaio, dama do reggae maranhense, Terno Rei, o suingue da revelação de Melly (indicada ao Grammy Latino por sua musicalidade que mescla ijexá e R&B). Além do encontro de Patrícia Bastos, Ronaldo Silva e Trio Manari.

Leia também: Show gratuito no Clube do Choro abre programação semestral de eventos

Jeft Dias, diretor do Psica, afirma que o festival mostra o que é a música do Brasil sob o ponto de vista do Norte, sem medo de errar. “Daqui a gente enxerga melhor, já que inclui no jogo ‘a peça que falta’, que é justamente a sonoridade do Norte, região que é invisibilizada nos outros grandes festivais.

Leia também: O que se sabe sobre a parceria entre Halsey e Amy Lee

Depois de uma edição histórica em 2024, com atrações internacionais e um público recorde de mais de 100 mil pessoas, o Festival Psica deste ano tem a jornada nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, com uma programação que celebra a potência decolonial dos povos da Pan-Amazônia.

Serviço

Festival Psica

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro no estádio do mangueirão com classificação indicativa de 16 anos. Informações sobre os ingressos ainda não forem divulgadas.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel