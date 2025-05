Prêmio Candango de Literatura 2025 faz homenagem póstuma a Clodo Ferreira

A sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro será palco do lançamento do Prêmio Candango de Literatura 2025, que ocorre em 9 de maio. O evento se inicia com o show Clodo Ferreira — existência, um tributo dos filhos do compositor, João Ferreira e Pedro Ferreira, em homenagem ao cantor, escritor, fotógrafo e professor.

Aberto a autores de todo o mundo de língua portuguesa, o concurso é uma oportunidade de reconhecimento internacional para obras e projetos lusófonos e chega à segunda edição com inscrições gratuitas, abertas de 10 de maio até 25 de junho. A cerimônia de premiação será realizada em 31 de outubro, também na Sala Martins Pena.

Serão distribuídos, ao todo, R$ 195 mil em prêmios de sete categorias: melhor romance, melhor livro de contos, melhor livro de poesia, prêmio Brasília (exclusivo para autores do DF), melhor capa, melhor projeto gráfico e melhor iniciativa de incentivo à literatura.

A apresentação dos filhos de Clodo promete resgatar canções presentes no último álbum do artista, Constelação de palavras (2024), além de sucessos como Cebola cortada e Mentira da saudade. Com vozes, violão e percussão, eles apostam no formato intimista repleto de sensibilidade na homenagem ao pai.

“Meu pai deixou muita coisa pronta e inédita, entre músicas, livros e outras coisas, além de tudo o que ele já tinha lançado. O legado é enorme e queremos que sua obra continue reverberando por aí. A gente foi muito influenciado por ele a seguir na música, que tinha forte o dom da composição. A saudade é grande, então é um processo delicado, mas é nosso compromisso dar sequência ao seu trabalho”, afirma João, em nota.

“A ideia da homenagem, de manter viva sua obra, nasceu no dia em que ele faleceu e chegou a hora de compartilhar com o público. A gente sente muito a falta dele, mas fica feliz por ter essa oportunidade dada pelo Prêmio Candango de Literatura e feliz por ele ter deixado tanta coisa para nós e para o mundo”, complementa Pedro.