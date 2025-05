Espetáculo gratuito traz reflexão crítica sobre a conquista da América

A Companhia Lumiato apresenta, neste sábado (10/5), o espetáculo 2 mundos, com entrada franca no Teatro Newton Rossi (SESC Ceilândia). A apresentação oferece uma experiência sensorial e imersiva ao misturar teatro de sombras, sons e imagens que contam a história de dois mundos em conflito. O projeto é idealizado pela atriz e sombrista Soledad Garcia, que também se junta ao ator sombrista Thiago Bresani na performance.

Leia também: Prêmio de literatura para autores negros abre inscrições até 30 de junho

O espetáculo busca transmitir à plateia um tempo passado que se relaciona em analogias contínuas com o presente. Para Soledad, a narrativa não ocorre em uma data exata, um único lugar, um povo só, um personagem específico ou uma lenda em especial. “Apresentamos personagens em situações limite, onde valores como a liberdade, amor, respeito, fé e felicidade são colocados em jogo, entrando em choque com outro tipo de cultura”, explica a idealizadora, em nota.

Leia também: Dna do Crime recebe mais um trailer da segunda temporada

São abordadas na peça o encontro de duas culturas opostas, que revelam as motivações e sentimentos mais profundos da humanidade. No embate das diferenças, a morte de um jovem traz novas esperanças. ‘’A partir dessa tensão histórica, cultural e universal, o roteiro explora o conflito dramatúrgico para revelar o quanto se pode ir fundo quando se deseja o poder, a riqueza, o sucesso e a prosperidade a qualquer preço. Cada lado possui os seus motivos, suas crenças e ninguém sairá ileso no final da história”, diz o ator e sombrista Thiago Bresani, em nota.