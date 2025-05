Espetáculo 'Demos' chega ao Teatro Brasília Shopping

O solo teatral Demos será apresentado no Teatro Brasília Shopping, neste sábado (10/5) e no domingo (11/5), além dos dias 17 e 18 de maio, a partir das 20h. Criado e interpretado por Luca Lima, o espetáculo integra a programação da Mostra Teatral de Brasília, promovida pelo Ministério da Cultura, com produção da Estrella Cultura e Arte.

A peça foi planejada em 2018 como uma resposta poética à crescente polarização social e à crise do diálogo. Demos propõe uma experiência cênica marcada pelo humor ácido e crítica social. O monólogo tem duração de 40 minutos e apresenta uma "fala-fluxo", segundo Luca. O artista se desdobra em cenas com vários pensamentos de um corpo afetado pelo colapso feito pela dinâmica do tempo.

Luca afirma que o teatro é o lugar onde podemos nos reunir para reflexões profundas, num mundo cada vez mais tecnológico. Inspirado pelo Teatro Essencial de Denise Stoklos, Luca transita entre teatro, dança e performance e cria uma linguagem autoral que já percorreu palcos como o Festival Internacional Denise Stoklos, a Casa da Cultura Brasília e a Casa dos Quatro.

Serviço

Demos

Sábado (10/5) e domingo (11/5) e nos dias 17 e 18 de maio, a partir das 19h, no Teatro Brasília Shopping. Com entrada gratuita e não indicado para menores de 16 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel