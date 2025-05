Sambista Cleber Augusto utiliza IA em novo álbum, saiba mais

Em parceria com a Warner Music Brasil, Cleber Augusto lança novo álbum com voz recriada com IA - (crédito: Divulgação)

Cleber Augusto, cantor, compositor e ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, perdeu a voz há 21 anos após sofrer um câncer na garganta, e teve que abandonar sua carreira musical. Em 2025, a Warner Music Brasil ofereceu a ele outra oportunidade de voltar a produzir novas canções, com ajuda de inteligência artificial para recriar sua voz. E assim surgiu o disco Minhas Andanças, que conta com 14 faixas com participações especiais de grandes artistas do samba.

“Eu fiquei meio na dúvida, porque que história é essa de inteligência artificial? Aí me explicaram como funciona, e a minha minha esposa já tinha comentado que tinha um americano que já tinha feito algo parecido. Comecei a ouvir de outra forma a técnica que eles usariam e como seria o processo. Fiquei meio nervoso, com medo, mas quando veio o resultado final, foi só felicidade”, relata Cleber. O processo de recriação dos vocais do artista foi um trabalho conjunto de diversos cantores, com destaque para Alexandre Marmita, sambista carioca que tem o mesmo timbre de Cleber, que foi selecionado para interpretar as canções que alimentaram a IA.

“Há uns 24 anos eu já queria ter feito o meu projeto solo, era o meu objetivo. Esperei para poder ganhar mais experiência como compositor, músico e intérprete. Aí a vida pregou os tropeços. Eu caí, mas consegui caminhar, me levantar, e estou de volta”, comenta o sambista. O álbum, disponível em todas as plataformas de música, tem 13 regravações de clássicos do samba, que são feats com artistas como, Ferrugem, Mumuzinho, Seu Jorge, Menos é mais, Zeca Pagodinho, Sorriso Maroto, Diogo Nogueira e muitos outros. A última canção é inédita, intitulada ímã, e foi composta há mais de 20 anos. Resgatada de um tape antigo do artista, é lançada agora com a participação de Péricles.

“Estou feliz e gratificado pelo aproveitamento desse projeto maravilhoso. Minha vida tinha parado, e hoje eu me vejo diante de mim, cantando para mim mesmo. Sou eu. Voltei para a vida, para cantar e para poder abrir meu coração profundamente”, finaliza Cleber Augusto.