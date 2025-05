Rafa Brites explica por que parou de falar dos filhos nas redes sociais

Reprodução/Instagram Rafa Brites

Rafa Brites, apresentadora do Power Couple Brasil, mandou a real sobre o motivo de não comentar mais dos filhos Leon, de 3 anos, e Rocco, de 8, fruto da sua relação com o também apresentador do reality da Record, Felipe Andreoli. O esclarecimento foi numa rede social e serve como um alerta neste Dia das Mães.

"Enquanto os assuntos diziam respeito ao meu universo, eu fui, me expus, escrevi e postei. Mas com o passar do tempo, os desafios que vivo partem do universo deles. Mesmo sendo mãe, não me sinto no direito de expor as vivências individuais deles, e cada vez mais tenho me preocupado com essa questão, crianças e a internet", colocou na legenda do post.

"Primeiro vou explicar por que eu parei de falar tanto sobre maternidade. Fui parando porque quando falava sobre a minha experiência, eu estava falando sobre a minha intimidade […] à medida que o tempo foi passando, o Rocco foi crescendo, e eu não tenho o direito de falar sobre eles e a intimidade deles […] [São] crianças que eu expus na internet. Me arrependo um pouco disso […] A partir do momento que eu relato o que eu vivo com eles, eu exponho eles […] Espero que vocês me entendam e sei que muitas pessoas concordam comigo também. Beijo!", explicou mais detalhadamente no vídeo.

Rafa Brites e Felipe Andreoli viraram os queridinhos da Record. Além do Power Couple Brasil, o casal vai comandar outros programas ao longo do ano na emissora.

O post Rafa Brites explica por que parou de falar dos filhos na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.