Curta brasileiro 'Alice' vence Festival Hot Docs na categoria documentário

Alice será exibido na Mostra Competitiva do 40º Festival Internacional de Cinema Guadalajara - (crédito: Divulgação )

O curta-metragem brasileiro Alice venceu o Festival Hot Docs na categoria Documentário Internacional de Curta-metragem. Com o prêmio, o filme está qualificado para disputar o Oscar. Também foi selecionado para Mostra Competitiva do 40º Festival Internacional de Cinema Guadalajara, um dos mais importantes da América Latina.

Leia também: Cinema brasileiro busca novos horizontes no Mercado de Cinema de Cannes



Dirigido e escrito por Gabriel Novis, o documentário retrata a história de Alice, multiartista trans alagoana e amiga de infância do diretor. A narrativa, contada sob a perspectiva da própria protagonista, segue a jornada de retorno surfe como uma forma de lidar com o luto pela morte do pai. Revela vivências em locais marcantes da juventude em Alagoas, enquanto questiona a elitização, a misoginia e a transfobia presentes na comunidade surfista.

Novis constrói um retrato íntimo e poético, com um estilo de direção que mistura aventura, descoberta e humanidade. O filme promove um debate urgente sobre diversidade e inclusão no surfe, enquanto celebra a resiliência e a arte de Alice. O curta é uma coprodução da Los Films com a produtora MyMama Entertainment.