Netflix anuncia início das gravações da quarta temporada de Lupin

Grande sucesso da Netflix, Lupin voltará para mais uma temporada no streaming. As gravações da parte 4 da série francesa já se iniciaram em Paris, com o retorno de Omar Sy como o elegante ladrão Assane Diop. Com direção de Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gelin, a nova temporada contará com oito episódios de 45 minutos, sem data de estreia prevista.

Inspirada nos romances policiais de Maurice Leblanc, a trama acompanha um homem que viu a vida virar de cabeça para baixo com a morte do pai, acusado injustamente de um crime. Vinte e cinco anos depois, ele busca vingança se inspirando em Arsène Lupin, famoso ladrão da literatura francesa. Conhecido como "Robin Hood da Belle Époque", Lupin se tornou um gênio do crime na Paris do início do século 20 e Diop vai seguir seus passos nos dias de hoje.

Aclamada pelo público e pela crítica, a série francesa se firmou como uma das produções de língua não-inglesa mais populares da história da Netflix, com as três primeiras temporadas ocupando, respectivamente, a terceira, sexta e décima posições no ranking histórico da plataforma. O roteiro é assinado por Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Florent Meyer, Tigran Rosine e Pennda Ba, e além de Omar, o elenco traz Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

