Companhia do DF vence Prêmio Web de Teatro com 'A trinca do tempo'

Quando, em 2023, no Complexo Cultural de Samambaia, um grupo de amigos decidiu desenvolver o projeto A trinca do tempo, a ideia era realizar montagem única. A recepção do público fez com que o espetáculo desse origem ao grupo Ímpeto de Teatro, que manteve as apresentações. Em premiação anunciada no dia 7 de maio, a peça recebeu o Prêmio Web de Teatro 2025 e agora se prepara para expandir o público.

Leia também: A parceria de Avril Lavigne com Simple Plan em ‘Young & Dumb’

“Nos tornamos um grupo e decidimos fazer uma temporada em maio de 2024, com três sessões esgotadas no Teatro Paulo Autran, em Taguatinga”, explica a diretora e atriz Jéssica Ranny. Decidido por votação popular na internet, o prêmio ajudou a conectar o público que assistiu e gostou da peça. Isso, segundo Jéssica, fez “o trabalho chegar a novas pessoas”.

Leia também: Dua Lipa canta em espanhol e emociona Madrid com Manu Chao

“Isso foi um importante aprendizado para nós, porque nos lembrou que fazer teatro também é trabalhar na formação de plateia, transformando o engajamento na votação em diálogo direto com o público para levar o teatro especialmente aqueles que não conhecem o nosso trabalho”, completa Jéssica.

Leia também: Katy Perry ironiza críticas em show lotado e prova seu sucesso

O espetáculo aborda a migração a partir do olhar feminino, em livre adaptação da obra A máquina, de Adriana Falcão, e conta a história de Karina, jovem que não se contenta com o que sua cidade natal tem a oferecer e deseja se mudar. Na montagem, os 12 atores ficam em cena durante todo o tempo da peça.

Leia também: Taylor Swift pode voltar ao Brasil em 2025 como acompanhante

Além da categoria Espetáculo Adulto, vencida por A trinca do tempo, o Prêmio Web de Teatro 2025 reconheceu outros 10 trabalhos de teatro no Distrito Federal. Em setembro, o grupo Ímpeto de Teatro se apresenta no Gama e na Ceilândia, sem horários nem locais confirmados.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel