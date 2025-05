Ilusionista Gabriel Louzhard desafia a lógica em espetáculo cheio de truques

No sábado (17/5), o Teatro UNIP recebe a turnê de 10 anos do espetáculo Como é que pode?, feita pelo ator e ilusionista Gabriel Louchard em duas sessões, às 18h e às 20h. A peça, que já atingiu meio milhão de espectadores em 600 apresentações pelo Brasil e EUA, ganha roteiro atualizado com piadas sobre TikTok, trânsito caótico e até as aventuras sobre a paternidade do artista. Depois de Brasília, o espetáculo segue até novembro por cidades como Goiânia, Salvador e Belém.

Leia também: Katy Perry ironiza críticas em show lotado e prova seu sucesso

Cada apresentação é diferente, graças à interação ao vivo e truques de mágica que quebram a quarta parede. A turnê celebra uma década de histórias engraçadas sobre o cotidiano, com apoio do Ministério da Cultura.

Leia também: A parceria de Avril Lavigne com Simple Plan em ‘Young & Dumb’

Gabriel diz que esta é uma oportunidade de mostrar como o teatro brasileiro renova tradições com leveza e criatividade. O espetáculo convida o público a rir das pequenas loucuras da vida e ainda se surpreender com mágicas que desafiam a lógica.

Leia também: Samuel French, ator de 'Assassinos da Lua das Flores', morre aos 45 anos

Serviço

Como é que pode?

Sábado (17/5), às 18h e às 20h, no Teatro UNIP (SGAS 913, Asa Sul). Ingressos: a partir de R$ 39, no Sympla ou ponto físico na Belini (113 Sul). Não recomendado para menores de 12 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel.