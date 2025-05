Levi Asaf, ator mirim de "Amor perfeito", revela maior sonho: ganhar um Oscar

Com apenas 11 anos, Levi Asaf já é um nome conhecido no mundo do entretenimento. Baiano de nascimento e vivendo em São Paulo, Levi se mudou para o Rio de Janeiro em dezembro de 2022 para gravar a novela Amor perfeito da TV Globo, onde interpretou o personagem Marcelino, o protagonista infantil da novela de Duca Rachid e Júlio Fischer. Desde então, ele não parou mais.

Antes do deslocamento para o Rio, Levi já havia conquistado o público com sua atuação no musical O pequeno príncipe, em São Paulo. O ator mirim — o primeiro preto a viver o personagem loiro criado pelo escritor francês Antoine de Saint-Exupéry — foi descoberto pela produção da Globo enquanto fazia o musical e foi na novela das 18h que ele ganhou destaque. "Foi um sonho que jamais esquecerei", disse ele sobre sua participação na novela. "Imagina um menino, da comunidade, família humilde, preto, com apenas 9 anos sendo protagonista de uma novela da Globo! A maior mudança foi interna: Eu posso! Eu consigo! E depois, sempre com os pés no chão, e a proteção de meus pais, sempre me orientando e me protegendo", acrescentou, falando sobre a mudança radical em sua vida.

Levi Asaf, ator (foto: @migarcia)

Logo após Amor perfeito, Levi também gravou a novela Dona Beja para o streaming Max, onde interpretou o protagonista Antônio Sampaio (David Júnior) na infância. A novela com Grazi Massafera no papel-título será lançada em breve, com a expectativa de repetir o sucesso de Beleza fatal, novela de Raphael Montes protagonizada por Camila Queiroz — a mesma atriz que fez a mãe de Levi na produção global. "Me emocionei demais com a Camila em Beleza fatal... Babei até!", disse ele. "E com o Diogo Almeida no BBB, eu torci demais, sofri demais, afinal todo mundo sabe do amor que tenho por ele", acrescentou, mencionando o ator que interpretou o pai dele em Amor perfeito.

Recentemente, Levi foi destaque na comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis, campeã do Carnaval de 2025, onde interpretou o carnavalesco Laila. A comissão de frente conquistou nota máxima, e Levi se sentiu honrado em participar desse projeto. "Foi mágico! Uma experiência única, me senti honrado demais, por ter sido convidado para interpretar um cara com uma trajetória tão brilhante como o mestre Laila. Foi um sonho entrar na Sapucaí, receber o carinho de uma multidão e ainda receber nota máxima na comissão de frente e ver a Beija flor ser campeã!"

Quando perguntado sobre conselhos para outros atores mirins que estão começando sua carreira, Levi foi enfático: "Nunca desistam de seus sonhos, mas sempre com os pés no chão. Estudem muito e sejam muito felizes sempre." E qual é o sonho mais ambicioso de Levi como ator? "Ganhar o Oscar!", respondeu ele com um sorriso.

Para finalizar, Levi quis agradecer aos seus fãs que acompanham sua carreira. "Eu queria agradecê-los de todo o coração por todo carinho recebido e por estarem sempre comigo! Muito obrigado meus amores... vocês são muito especiais pra mim!", concluiu ele, com um sorriso.