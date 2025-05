'Casa Baco Music Festival' começa com apresentações nesta quinta

O Festival Casa Baco Music tem início na quinta-feira (15/5), entre 19h30 e 21h30, na Casa Baco do Casa Park. A casa recebe o trio composto por Tico de Moraes (voz e guitarrista), Misael Barros (bateria) e Alexander Raichenok (saxofone e teclado). A entrada é gratuita e livre.

Gil Guimarães, chef e fundador da Casa Baco, inaugura a terceira temporada do festival, evento em que o jazz, o chorinho, o samba, a black music ganham vida em meio a taças de vinho e petiscos memoráveis, como pães de queijo canastra e seleção de queijos nacionais brasileiros.

A primeira edição do ano terá ainda o lançamento do livro Prato Feito, com a presença da editora Simone Pontes. O livro faz um retrato da cultura culinária do Brasil, apresentando receitas emblemáticas das cinco regiões do país, com opções já consagradas e outras que precisam ser resgatadas para não se perderem com o passar do tempo. Serão distribuídas cópias do livro, que foi produzido a partir da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

O Festival nasceu com o objetivo de fortalecer laços com a cena cultural brasiliense, onde diversos estilos musicais ganham vida em meio a taças de vinho e pratos regionais. De 15 de maio até setembro, a Casa Baco traz noites com música ao vivo, atmosfera acolhedora, vinhos selecionados e a gastronomia única da Casa Baco.

Serviço

Casa Baco Music Festival

Acontece no Casa Park do guará, entre 19h30 e 21h30 a partir desta quarta (15/5), com entrada gratuita e livre para todas as idades.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco