Série animada brasileira ‘Irmão do Jorel’ vence prêmio internacional

A animação brasileira Irmão do Jorel venceu, no último sábado (11/5), a categoria de Melhor Série do Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana. A quinta temporada da série foi contemplada na oitava edição da premiação, que ocorreu nas Ilhas Canárias, na Espanha. Em 2019, a produção ganhou o prêmio, na mesma categoria, com a terceira temporada.

O resultado no Prêmio Quirino, uma premiação internacional, representa a força e o reconhecimento que a animação nacional tem. A obra foi criada por Juliano Enrico e já está na prateleira das séries mais importantes da animação brasileira contemporânea. Em 2024, Irmão do Jorel completou 10 anos de estreia.

A conquista chega às vésperas do lançamento dos episódios finais da temporada, que estarão disponíveis na próxima sexta-feira (16/5), na Max. A partir de 19 de maio, o seriado chega ao Cartoon Network, com exibições de segunda a sexta, às 13h, e reprises, às 7h e 20h30. Nos sábados, os episódios vão ao ar às 17h30, e aos domingos, às 12h.

