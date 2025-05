Companhia Have Dreams volta à cena com Memórias Candangas

A peça de teatro A Capital: Vivências Candangas terá seis sessões gratuitas. A companhia de teatro Have Dreams fará três apresentações no Sesc do Gama no sábado (17/5), às 11h, e no domingo (18/5), às 18h e às 20h. No Sesc da Ceilândia, serão três sessões: nos dia 31 de maio (18h) e 1º de junho (18h e 20h). A obra será encenada por 30 dançarinos profissionais. O espetáculo nasceu de uma coreografia de cinco minutos que ganhou Hip Hop District, maior competição de danças urbanas da América Latina.

Leia também: Marcello Novaes exalta a amizade com suas ex: "União pelos filhos"



Com explicações de historiadores e encenações de episódios, a performance fala sobre a vida de operários de todo o país que vieram construir Brasília, a esperança por uma vida melhor, as condições precárias de trabalho, a saudade de casa, entre outros temas.

Leia também: Team Liquid disputa a Grande Final do VCT Game Changers Brazil

Com cenários, figurinos e coreografias, os artistas mostram fatos como a inundação da Vila Amaury, submersa pelo Lago Paranoá. A ideia é honrar a trajetória dos trabalhadores que construíram a nova capital em 1000 dias, cumprindo a promessa de Juscelino Kubitscheck e que não tiveram o devido reconhecimento nem puderam morar no Plano Piloto.

Leia também: Demi Lovato se casou? Confira o que se sabe

Em entrevista divulgada no material do espetáculo, o operário Espedito de Lucena Lima, de 82 anos, um dos poucos candangos vivos, conta que participou da construção do Itamaraty, do Hospital de Base, do Cine Brasília e do Congresso Nacional. “O espetáculo é maravilhoso, me lembrei de muita coisa que aconteceu comigo e convido o público em geral, para conhecer esse espetáculo lindo”, diz.

Serviço



A Capital: Vivências Candangas

Sábado (17/5), às 11h, e domingo (18/5), às 18h e às 20h, no Sesc do Gama. Dia 31 de maio, às 18h, e no dia 1º de junho, às 18h e às 20h, no Ses Ceilândia. Entrada gratuita

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel