Team Liquid disputa a Grande Final do VCT Game Changers Brazil

O time de Valorant da Team Liquid, equipe brasileira, encara o MIBR GC na grande final do VCT Game Changers Brasil 2025, nesta sexta-feira (16/05), às 17h. A decisão, que ocorre presencialmente na Riot Games Arena, em São Paulo, promete um duelo eletrizante entre duas das principais forças do cenário inclusivo de Valorant em uma grande disputa pelo título nacional.



A Team Liquid tem uma campanha muito forte no VCT Game Changers Brasil 2025, mantendo-se invicta desde o início da competição, com vitórias expressivas sobre Stellae Gaming GC, Corinthians Esports GC e a própria MIBR GC. Nos playoffs, a equipe reafirmou seu desempenho dominante: derrotou o Corinthians GC por 2 a 0 na semifinal da chave superior, com placares de 13 a 1 no mapa Icebox e 13 a 4 no Lotus, e superou a MIBR GC na final da chave superior, também por 2 a 0, com 13 a 8 no mapa Haven e 13 a 11 no Fracture.

A formação da Team Liquid na disputa pelo título do VCT Game Changers Brasil 2025 conta com as jogadoras Isabeli "isaa" Esser, Leticia "joojina" Paiva, Natália "daiki" Vilela, Paula "bstrdd" Nagui e Vitória "bizerra" Vieira. A equipe é comandada pelo treinador Caio "Napz" Sousa, com suporte do analista Lucas "Kamino".

“Estamos muito orgulhosas da nossa classificação para a final e da campanha invicta que fizemos até aqui. Sabemos que final é diferente, que é uma competição à parte, então vamos entrar concentradas para fazer nosso melhor”, diz Daiki, capitã do time.