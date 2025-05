Sexteto L’Impératrice vem ao Brasil pela primeira vez em novembro

Por Júlia Costa—O sexteto francês L’impératrice chega ao Brasil com Pulsar Tour, título do último álbum do grupo, lançado em 2024. Com sucesso recente, o grupo participou de festivais como o Coachella e a turnê já passou por outros 25 países. A apresentação será realizada em São Paulo no dia 4 de novembro, na casa de show Audio.

A venda de ingressos começa nesta sexta-feira (16/5), às 10h, pelo site Eventim. Também é possível comprar as entradas presencialmente, na bilheteria 05 do estádio Morumbi. Os preços variam entre R$177,50 e R$355 para a pista; e R$227,50 e R$455 para o mezanino.

Além do show em São Paulo, o grupo participa de dois dias do Rock The Mountain Festival, no Rio de Janeiro. A banda, criada em 2012, mistura funk, disco e deep house e tem composições em diversos idiomas — o último trabalho apresenta músicas em francês, inglês, espanhol e italiano.