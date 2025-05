Zuri: O que significa o nome da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves?

A cantora Ludmilla e a esposa, Bruna Gonçalves, anunciaram o nascimento da primeira filha do casal na tarde de quarta-feira (14/5). Zuri mal chegou e já movimentou as redes sociais das mamães, que compartilharam uma foto segurando a mãozinha da recém-nascida.

Os internautas ficaram curiosos com a escolha do nome da criança – mais um para a lista dos bebês famosos com nomes diferentes. De origem africana, Zuri simboliza a essência da mulher forte, suave e encantadora, na língua suaíli – falada na região da África Oriental.

Conforme o guia de nomes da revista Crescer, Zuri é um nome neutro – ou seja, homens, mulheres e outros podem utilizá-lo. No entanto, meninas são as mais registradas com o nome, que significa bela e bonita.

Alguns famosos carregam o nome de herança cultural, como a atriz Zuri Reed, conhecida por Lei & Ordem e A Lenda do Tesouro Perdido. Tem também a atriz e produtora Zuri Hall, de The Morning Show. No mundo ficcional, Zuri é um personagem do filme da Marvel Pantera Negra, um xamã wakandense, e uma personagem da série infantil da Disney Jessie.