Vicka lança single 'Passageiro', parceria com Roberta Campos

A cantora e compositora Vicka lança, nesta sexta (16/5), o single Passageiro, em colaboração com a artista Roberta Campos. A canção chega às plataformas digitais como a segunda faixa de seu próximo álbum Entre a calma e a loucura, que será lançado este ano. Com 15 anos de carreira, Vicka mistura elementos de pop, MPB, folk e pop alternativo. Passageiro é uma representação do seu estilo e aborda temas como transitoriedade, pertencimento e o fluxo da vida.

Em entrevista, Vicka diz que sua principal inspiração para a música foi o sentimento de transitoriedade e a ideia de estarem todos de passagem, como passageiros em busca de um lar. “É um lembrete de que tudo está em constante movimento: as dores, as alegrias, os encontros e as partidas”, diz. Roberta Campos completa que a parceria começou quando Vicka a enviou um refrão e uma bonita melodia para, juntas, criarem a canção. “Um pouco depois, ela me convidou para gravarmos juntas e ficou tudo muito bonito. Estou animada para mostrar nossa música para as pessoas”.

Produzido por Renato Patriarca, o single traz arranjos sutis que destacam a força poética da canção. A letra, ao mesmo tempo que fala sobre o tempo e o desejo de pertencimento, é uma introdução ao universo lírico e sonoro do novo álbum de Vicka, que promete explorar os contrastes entre força e vulnerabilidade em 12 faixas inéditas.

*Estagiário sob supoervisão de Nahima Maciel