Amor da minha vida: 2ª temporada tem início com novos nomes no elenco

A comédia romântica nacional Amor da minha vida, estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, vai voltar para mais uma temporada na Disney+. Os novos episódios ainda não têm data de estreia, mas trazem de volta Rayssa Bratilieri e Danilo Mesquita, e introduzem Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão e Rômulo Estrela no elenco.

A série original do streaming acompanha Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), dois melhores amigos com personalidades e vidas completamente diferentes: ele é um romântico incorrigível e ela não acredita no amor. Os dois navegam o mundo dos relacionamentos da sua própria maneira, até perceberem que, na verdade, estão apaixonados um pelo outro.

O final da primeira temporada deixa em aberto o desfecho do casal, história a ser desenvolvida na segunda temporada, que já está em produção. Amor da minha vida foi criada e escrita por Matheus Souza e tem direção geral de René Sampaio. Os dois também realizam a direção de cena ao lado de Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine.

