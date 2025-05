Victor Ramon e Tiago Tunes fazem show de lançamento de novo álbum

Victor Ramon e Tiago Tunes fazem o show de lançamento do novo trabalho da dupla, o álbum Tucanuçu, no Anfiteatro do Jardim Botânico neste domingo (18/5), às 15h. A apresentação conta também com banda, som complementar ao violão e bandolim. A entrada é gratuita.

Tucanuçu foi lançado em março deste ano. Os músicos explicam que o álbum é um “espaço comum” entre a musicalidade dos dois. Victor Ramon, pernambucano, tem influência da música de seu estado, como a ciranda, frevo e maracatu — além de gêneros como rock e jazz. Tiago Tunes, por sua vez, é ligado ao choro brasiliense. O álbum se baseia no conceito de um voo imaginário do tucano, uma metáfora para a jornada musical proposta pela obra.

Eles explicam que a escolha do Jardim Botânico para a apresentação ao ar livre passa também pela manutenção da ideia principal do álbum: a localidade, espaço de preservação ambiental, reforça a conexão da música com a natureza. A intenção é que o público possa refletir sobre território, pertencimento e a necessidade de cuidar do meio ambiente.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel