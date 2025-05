Museu itinerante da exposição ‘Interação Corpo/Som’ chega a Candangolândia

Performance do artista Gui da Cei no aniversário de Ceilândia - (crédito: Taís Catro )

Os artistas brasilienses Gui da CEI e Brida Abajur exibem trabalhos na Candangolândia nesta sexta-feira (16/5) e no sábado (17/5), das 14h às 20h. A exposição faz parte da 2ª Edição do Interação Corpo/Som AIC (Arte Indígena Contemporânea), que, por meio de ônibus adaptado, leva obras de arte a diferentes regiões do Distrito Federal.

“Ônibus é mobilidade, aproveitar essa característica e mover, ir ao encontro do público, circular no sentido literal, oferece a possibilidade de frequentar espaços que as exibições normalmente não ocupam”, diz o fotógrafo e um dos curadores da exposição, Dalton Camargos.

O projeto teve início no Museu dos Povos Indígenas, com instalações de Adriane Kariú e Rômulo Barros. Na segunda semana, Gui da Cei, um dos artistas selecionados, celebra oportunidade de aproximação com o público: “Tendo em vista a centralização dos espaços culturais e a precariedade do transporte coletivo, o ônibus-galeria possibilita uma experiência mais próxima com as artes visuais”.

No Centro Cultural de Samambaia, nos dias 24 e 25 de maio (sábado e domingo) das 14h às 22h, ocorrerá a terceira e última exposição Interação Corpo/Som AIC (Arte Indígena Contemporânea), com as artistas Thalita Perfeito e Silvie Eidam. "Expor no projeto Corpo/Som é oportunidade de experimentar um espaço desafiador, o que é interessante para formação do artista", comenta Brida Abajur.

Serviço

Sexta-feira (16/5) e sábado (17/5), das 14h às 20h, no Museu Vivo da Memória Candanga, na Candangolândia. A exposição é gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel