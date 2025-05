Performance na Rodoviária traz reflexão sobre o Paranoá

A performance-instalação Você conheceu a Vila Paranoá? estará na ala leste da rodoviária do Plano Piloto nesta sexta-feira (16/5), das 15h às 18h. Parte do projeto Memória e Afeto da Vila Paranoá, a performance ocupará os pontos A08 a A10, locais de embarque para o Paranoá. A ação propõe um encontro sensível entre arte, memória e cotidiano, resgatando histórias da antiga Vila Paranoá, removida durante a construção de Brasília.

A ambientação remete à intimidade de uma residência com cadeiras, mesa, tapete e arranjos de flores. O artista convida as pessoas a participar de uma conversa sobre o passado e o presente da região. Simultaneamente, um ator em pernas de pau irá circular pelo espaço, interagir com o público e provocar reflexões como “Você conheceu a Vila Paranoá?” ou “Sabia que o Paranoá começou em outro lugar?”.

O figurino do ator é inspirado nos compradores de ouro dos centros urbanos e será composto por tecidos com imagens históricas e recortes de jornais da época, para criar um diálogo visual com a memória da cidade.

Em entrevista divulgada, Cleber Xavier, idealizador do projeto, diz que a performance busca romper a pressa do cotidiano e convidar as pessoas a uma pausa. “Para lembrar, ouvir e reconhecer a história daqueles que ajudaram a construir Brasília".

Serviço

Você conheceu a Vila Paranoá?

Nesta sexta-feira (16/5), entre 15h e 18h, na ala leste da Rodoviária do Plano Piloto. Performance gratuita e livre para todos os públicos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel