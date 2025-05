Hideo Kojima vem ao Brasil em outubro na Turnê de Death Stranding 2

O lançamento da próxima de Hideo Kojima, Death Stranding 2: On The Beach está há pouco mais de um mês de distância, saindo em 26 de junho deste ano. O X oficial da Kojima Productions anunciou que fará uma turnê com o visionário diretor japonês em 12 cidades ao redor do mundo, incluindo uma no Brasil.



“DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2” Announcement:



To celebrate the launch of DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, a special world tour event will be held across 12 cities around the globe



Details for each stop on the tour will be announced at a later date.#DeathStranding2… pic.twitter.com/IWU7nK3cF4 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 15, 2025





“Anúncio da “DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2”:

Para comemorar o lançamento de DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, uma turnê mundial especial será realizada em 12 cidades ao redor do globo

Detalhes de cada parada da excursão serão anunciados posteriormente”.





O evento já tem todas as cidades confirmadas e algumas datas já marcadas, com uma parada inclusive para o Brasil no pós-lançamento do jogo.

Confira as datas:

8 de Junho - Los Angeles (EUA)

14 de Junho - Sydney (Australia)

26 de Junho - Tokyo (Japão)

28 de Junho - Paris (França)

30 de Junho - Londres (Inglaterra)

4 de Julho - Seul (Coreia do Sul)

6 de Julho - Taipé (Taiwan)

9 de Julho - Hong Kong (China)

12 de Julho - Xangai (China)

Agosto - Riade (Arabia Saudita)

Outubro - São Paulo

Novembro - Luca (Itália)

Ainda não foram dados muitos detalhes de como será o evento da turnê de Death Stranding 2, nem se algum membro do elenco como Norman Reedus, Troy Baker ou Léa Seydoux participaram também dessa volta ao mundo para promover DS2. Nas redes sociais, a Kojima Productions prometeu dar mais detalhes em breve, confirmando as datas para o restante dos pontos de viagem.

Death Stranding 2: On The Beach terá um elenco de peso encabeçando as novas andanças de Sam Troy Baker retorna como Higgs, Norman Reedus como Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragile, e novos personagens como Elle Fanning como Tomorrow, o diretor de Mad Max, George Miller como Tarman, Debra Wilson como Doctor, Alistair Duncan como O Presidente, Jonathan Roumie como Dollman, Alissa Jung como Lucy e Luca Marinelli como Neil.

O jogo chega exclusivamente para PlayStation 5, no dia 26 de junho, e a pré-venda já pode ser realizada na loja digital da Sony, a PlayStation Store.