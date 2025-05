Stênio Garcia expõe mágoa com autores de novelas: "Acompanham a internet"

Stênio Garcia, considerado um dos maiores atores da TV brasileira, está afastado das novelas desde que fez uma participação especial em Deus Salve o Rei (2018), e não engatou novos trabalhos desde então.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator, hoje com 93 anos, lamentou a falta de oportunidades nas telinhas. Ainda que receba convites para o teatro e o cinema, ele apontou o etarismo existente no mundo artístico.

"Acompanham a internet"

"Muitos dos meus amigos atores contemporâneos já faleceram, infelizmente. É claro que, para nós que estamos vivos, sofremos o etarismo, porque o mundo mudou", disse Stênio Garcia. "Eu não assisto [televisão], mas acho que os novos autores estão acompanhando a internet, e parece que pessoas da minha idade não cabem mais", declarou o ator.

Stênio Garcia, que não integra o elenco de uma novela completa desde Salve Jorge (2012), detalhou algumas exigências, em caso de receber alguma proposta. "Vai depender de qual personagem irão me oferecer. Não aguento mais um Tio Ali [de O Clone], que gravava todos os dias — eram 70 páginas por semana. Enfim, se for um personagem que me instigue e com um ritmo de gravação menos intenso, posso ir sim", explicou ele.

