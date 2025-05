Mestre Zé Nilton faz oficina de saberes do reisado Congo em Brasília

Brincante e mestre da cultura popular do Cariri cearense realiza oficinas e vivências com foco no jogo de espadas. - (crédito: Divulgação)

O Mestre Zé Nilton, um dos grandes mestres da cultura popular nordestina, chega a Brasília para uma semana de oficinas, partilhas e encontros que fortalecem o laços entre tradição e contemporaneidade. Com atividades focadas no jogo de espadas, prática coreografada que simula batalhas simbólicas entre "galantes guerreiros’" o brincante programa dois workshops na cidade, para esta terça-feira (20/5) e sábado (24/5).

A primeira oficina começa às 19h, no Batalhão das Artes (Casa Moringa, St. Qi. Taguatinga Norte). E, no sábado (24/5), são realizadas duas sessões, às 9h e às 14h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone, com valores de R$ 75 e R$ 100, respectivamente, com oferecimento de bolsas integrais para pessoas trans.

Com uma trajetória iniciada em 1976, José Nilton do Nascimento de Souza é artesão, brincante e produtor cultural. O trabalho do artista atravessa décadas de dedicação às manifestações do interior do Ceará, com destaque para o Reisado, que une dança, fé, música e teatro popular em rituais carregados de ancestralidade. O mestre é a principal figura na manutenção e transmissão dos saberes tradicionais do Cariri.

Oficinas de Jogo de Espadas com Mestre Zé Nilton

Nesta terça-feira (20/5) e neste sábado (24/5), a partir das 19h, 9h e 14h, no Batalhão das Artes e no Centro Tradicional de Invenção Cultural.

As inscrições podem ser feitas por meio do telefone, com valores de R$ 75 e R$ 100, respectivamente.

Bolsas integrais para pessoas trans.