Livro de Humberto Pandolpho revela bastidores de trajetória empresarial

Humberto Pandolpho lança o livro "Faça", que narra histórias de mais de 50 anos no mundo empresarial - (crédito: Alê Oliveira)

Com passagens por cargos de liderança em multinacionais, Humberto Pandolpho Junior decidiu contar, com linguagem leve e bem-humorada, momentos vividos ao longo dos mais de 50 anos de carreira. Além de fatos inusitados, o livro FAÇA – Quanto mais eu faço, mais quero fazer também traz reflexões, sem “se tratar de autoajuda”.



Temas como fé, mantras, filosofia estóica, paixão pela escrita e os famosos cadernos de anotações, dos quais Pandolpho não se separa, fazem parte do escopo da obra. “Cada capítulo traz histórias de superação, decisões difíceis, conquistas e dilemas que muitos profissionais enfrentam, mas poucos têm a coragem de contar com tanta franqueza e autenticidade”, explica o autor, em material de divulgação.

Humberto Pandolpho preside a agência de publicidade Calia, além de ser membro do Conselho Superior da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (ABAP) e representante da entidade no Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP). A inspiração para escrever partiu da vontade de deixar aos netos uma mostra do que o avô foi.

Serviço

FAÇA – Quanto mais eu faço, mais quero fazer

De Humberto Pandolpho. Editora Panda World. R$ 75,00. Compra disponível neste link.