Filho de Latino reage a acusações do pai com vídeo do cantor fumando

Guilherme Rocha, de 27 anos, respondeu publicamente às acusações do pai, o cantor Latino, após ser chamado de dependente químico. Em suas redes sociais, o jovem compartilhou um vídeo em que o artista aparece fumando, e afirmou: "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá". A postagem foi interpretada como um posicionamento direto diante das críticas do pai, que recentemente expôs detalhes conturbados da relação entre eles.

Latino, por sua vez, relatou episódios delicados envolvendo o filho, com quem só teve vínculo reconhecido legalmente quando Guilherme já era maior de idade. Segundo o cantor, a convivência foi marcada por conflitos e situações difíceis. "Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas", declarou. Para Latino, os problemas enfrentados pelo filho vão além da ausência paterna durante a infância.

O cantor também afirmou que Guilherme tentava se aproveitar da imagem pública do pai. "Ele vivia dizendo que, se quisesse falar mal de mim, as pessoas acreditariam", afirmou, acrescentando que arcou com despesas do filho por anos. Latino ainda acusou Guilherme de extorsão, afirmando estar cansado de manter uma relação marcada por cobranças e chantagens.

A troca de acusações expôs um cenário familiar delicado, com mágoas profundas de ambas as partes. O vídeo postado por Guilherme sugere que ele ainda trará novos esclarecimentos. Enquanto isso, o público acompanha a disputa entre pai e filho com grande repercussão nas redes sociais. A situação levanta debates sobre relações familiares, vícios e os limites da exposição pública de questões privadas.

