The Witcher 3 completa 10 anos: Relembre o jogo do "bruxeiro"

O RPG, que tornou o estúdio polonês CD Projekt Red extremamente conhecido, The Witcher 3: Wild Hunt completa 10 anos de lançamento nesta segunda-feira (19/5). As desventuras de Geralt de Rivia, um bruxo caçador de monstros por uma terra de fantasia sombria e cheia de histórias loucas, ganhou o coração de diversos jogadores fãs do gênero em todo o mundo.

Inspirado nos livros do autor também polonês, Andrzej Sapkowski, o jogo marca o terceiro título da série, onde a CD Projekt investiu tudo e tentou revolucionar dentro do próprio escopo, fazendo algo diferente dos anteriores e com um patamar ambicioso para disputar com as gigantes da indústria.



Sapkowski

Sapkowski sempre foi muito aberto as adaptações de suas obras, e nunca chegou a interferir em nenhum processo do jogo. (foto: Torsten Silz/DDP/AFP via Getty Images)

Geralt e o mundo sombrio do qual ele faz parte, na verdade, fazem parte de uma história escrita pelo autor Andrzej Sapkowski, que por muitos na Europa é nomeado como o “Tolkien polonês”, em referência ao próprio escritor de Senhor dos Anéis — que é base para muitas histórias de fantasia até hoje, incluindo o próprio conceito do RPG — John Ronald Reuel Tolkien ou J.R.R.Tolkien para os conhecidos.

A Eurogamer entrevistou o autor, em 2017, para destrinchar sua história e a criação de Geralt. Sapkowski tinha um carinho especial pela literatura de fantasia e devorava livros do gênero, até um dia que resolveu participar de uma pequena competição de contos da revista polonesa Fantastyka.

Com um limite de 30 páginas, o autor decidiu reimaginar clássicos contos de fada dos poloneses, listando o da origem de Cracóvia, que é o conto do sapateiro e do dragão, para representar exatamente o que queria fazer. Nele, um dragão ataca um vilarejo, come vacas e ovelhas, e ameaça devorar a princesa, o rei, cheio de medo, oferece a mão da princesa para aquele que conseguir matar o monstro. Vários príncipes aparecem e não conseguem vencer o monstro. Um dia, um sapateiro aparece, monta uma falsa vaca, recheada com enxofre. Quando o monstro come o animal, tem uma terrível dor na barriga, bebe toda a água de um rio e enfim morre.



Sapkowski discordou com vigor do desfecho do conto: “Sapateiros pobres fazem bons sapatos, eles não matam monstros. Soldados e cavaleiros? Geralmente são todos idiotas. E os sacerdotes só querem dinheiro e pegar adolescentes. Então, quem vai matar os monstros? Profissionais. Você não chama aprendizes de sapateiros pobres: Você chama profissionais. Então inventei um profissional”.



https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Depois de um ano, além de não saber se a revista usaria sua história ou não, o autor teve uma crise de ansiedade, acreditando que sua história era uma droga, e já tinha colocado na cabeça que havia perdido o concurso. Por fim, o conto “The Witcher” foi finalmente publicado e Sapkowski levou o terceiro lugar, na entrevista ele ressalta o impacto do conto e como as pessoas pediam mais histórias.

“Eu nunca quis isso, acredite em mim. Eu nunca tive a intenção de escrever uma segunda história. Mas depois dessa grande aprovação, o que fazer? Tenho que fazer! Os fãs estão pedindo: Onde tem demanda deve haver suprimento”, disse o autor para a Eurogamer.

A saga do bruxo conta com oito livros, o primeiro e o segundo título, respectivamente, “A Espada do Destino” e o “O Último Desejo”, que foram lançados nos anos 90, sendo um compilado de doze contos que foi dividido nas duas obras. The Witcher é considerada tão importante culturalmente para o povo polonês, que, além de elevar Sapkowski no mesmo patamar de Tolkien, como escritor mor de fantasia, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, chegou a presentear o ex-presidente americano Barack Obama com uma cópia durante visita ao país em 2011.

Na entrevista, Sapkowski não soube dizer em que momento a CD Projekt Red se aproximou dele para produzir o jogo, mas lembra de ter concordado com a adaptação de sua história para outra mídia. Além disso, ele não ficou ofendido por não usarem o material direto dos contos. “Concordei que eles escrevessem uma história completamente nova usando os meus personagens, minha ontologia desse mundo maluco. Mas eles criariam histórias completamente novas. Eu disse: 'Porque não? Por favor, mostrem quão bons vocês são'”, afirmou.

CD Projekt e o bruxo

Wied?min ou The Witcher, o jogo cancelado pela Metropolis. (foto: Reprodução)

Com a popularidade avassaladora de The Witcher crescendo na Polônia, era questão de tempo até outras empresas terem interesse em adaptar o livro de Sapkowski para novas mídias. Contudo, a CD Projekt Red não foi o primeiro estúdio de games que quis produzir um jogo do bruxo.

A Metropolis Software House, outro estúdio polonês, havia adquirido os direitos de The Witcher e pretendiam fazer um jogo mais clássico de RPG, onde o bruxão andaria para cima e para baixo, com uma modelagem tradicional dos videogames da época, extremamente poligonal. Infelizmente, a versão de The Witcher da Metropolis nunca viu a luz do dia, com o projeto sendo engavetado, até os direitos serem adquiridos pela CD Projekt Red.

A produção do primeiro jogo, chamada apenas de The Witcher, começou em 2003, com uma equipe pequena de 3 roteiristas e um único programador. O jogo tinha como principal inspiração os RPGs de fantasia, como Baldur’s Gate. A ideia do primeiro jogo é que o jogador faria seu próprio personagem do zero, se tornando um bruxo. Então, os produtores não só acharam que não seria apelativo suficiente com o público ocidental.

Logo, o protagonista personalizado foi substituído pelo bruxo de Kaer Morhen, Geralt de Rivia. Como dito anteriormente, eles não queriam usar as histórias de Sapkowski, então decidiram colocar os eventos do jogo se passando depois dos livros, tornando a narrativa mais acessível para os que não conheciam a obra original. No roteiro, Geralt teria perdido sua memória, logo seria a “primeira vez” que ele conheceria personagens famosos dos livros.

Após quase cinco anos de desenvolvimento, e pouco mais de U$ 5 milhões gastos na produção do jogo, em 2007 chega aos fãs de fantasia, The Witcher, o primeiro jogo da série e o primeiro jogo da CD Projekt Red.

The Witcher

O primeiro jogo da franquia do bruxo. (foto: Divulgação/CD Projekt Red)

O mundo de The Witcher existem criaturas perigosas, lobisomens, quimeras, ogros e vampiros. Nesse universo perigoso, uma iniciativa entre os homens abriu uma “escola” para treinar profissionais para matar os monstros. Esses são os bruxos.

Geralt de Rivia é um bruxo, um homem que passou por diversos testes, e uma séria transformação química — essa que costuma deixar seus olhos amarelos e tornou o cabelo de Geralt branco — e um rigoroso treinamento. Devido à mortalidade do processo para tornar alguém em bruxo, a escola foi desfeita, restando apenas algumas feitas pelos próprios bruxos para treinarem novas gerações, os guerreiros já existentes se tornaram mercenários, matando monstros em troca de dinheiro.

Cada bruxo é equipado com duas espadas, uma de aço e uma prata, uma para os homens e outra para os monstros, assim como dito no livro. Geralt também conta com diversas “magias” que são os sinais que ele utiliza para lutar contra as criaturas, que produzem fogo, vento ou paralisam o inimigo. E como um clássico RPG, o jogo conta com diversas armaduras com diferentes modificadores para o personagem, além de muitos itens e poções que dão bônus ao bruxo ou curam a barra de vida.

Existe um sistema no jogo para fazer escolhas, que podem mudar o comportamento dos personagens em torno de Geralt, fazendo eles serem mais solidários com o jogador ou menos, dependendo de como são tratados. Essa mecânica permaneceu presente em todos os títulos da série, sendo extremamente importante para determinar os finais dos jogos.

Depois do lançamento do jogo exclusivamente para o PC, a CD Projekt Red fez sua primeira tentativa para transportar a franquia do bruxão para os consoles. Em uma parceria com a Atari, eles tentaram adaptar a jogabilidade para o joystick, mas infelizmente para ambas empresas, o desenvolvimento não ocorreu como esperado, com essa transposição de uma plataforma para outra sendo efetivamente cancelada. No fim, as partes chegaram a um acordo de que a Atari publicaria o próximo jogo da franquia.

O Assassino de Reis

O segundo jogo da franquia do bruxo. (foto: Divulgação/CD Projekt Red)

Com o desenvolvimento do segundo jogo começado, a CD Projekt resolveu criar seu próprio motor gráfico, a REDengine. Três anos depois do primeiro jogo, The Witcher 2: Assassin of Kings é lançado em 2010, primeiro da franquia a sair tanto para o PC quanto para os consoles – Nesse caso apenas o Xbox 360.

Geralt retorna no segundo título como guarda-costas de um rei, mas quando ele testemunha a morte da realeza pelas mãos de um assassino misterioso, o bruxo é acusado do crime hediondo, agora cabe ao bruxo encontrar o verdadeiro culpado.

No segundo jogo, as mecânicas de jogabilidade mudaram, principalmente o combate, tornando as batalhas mais dinâmicas e focando o timing de combate todo na defesa.

A Caçada Selvagem

O terceiro jogo da franquia do bruxo. (foto: Divulgação/CD Projekt Red)

Conforme os anos passaram, o interesse das pessoas em histórias de fantasia mais sombria cresceu, graças a fenômenos da televisão como Game of Thrones. Em paralelo, no mundo dos games o RPG ganhou uma poderosa relevância com o lançamento de Elder Scrolls V: Skyrim, da Bethesda. Um dos maiores e mais ambiciosos jogos de fantasia que mexeu com a estrutura de muitos jogadores pela quantidade massiva de conteúdo que o jogo continha. Era o momento perfeito para um novo The Witcher, um que ultrapassasse tudo que a CD Projekt Red já tinha mostrado nos jogos anteriores.

O jogo foi confirmado em 2013, e eles souberam alimentar o monstro do “Hype” muito bem, com cada vez mais material promocional, novos trailers cinematográficos. Originalmente o jogo sairia no final de 2013, mas a versão que eles tinham estava cercada de problemas de renderização e vários bugs, obrigando a CD Projekt Red a adiar o jogo

The Witcher 3 contava com muita novidades, clima dinâmico, gráficos aprimorados, ambientação aperfeiçoada, mundo aberto, o fiel cavalo de Geralt, Roach, funcionando como uma montaria, o jogo de cartas, Gwent, entre diversas outras adições. Geralt de Rivia tinha retornado com tudo, em uma missão para reencontrar sua filha adotiva, Cirilla, que está em constante fuga por conta de terríveis inimigos espectrais, a Caçada Selvagem, no encalço dela por causa de seus poderes capazes de trazer o exército deles para essa realidade.

The Witcher 3 foi melhorado em vários pontos, com os desenvolvedores querendo que todas missões, tanto faz se fosse principais ou secundárias, fosse interessante para o jogador, não só a nível de recompensa, mas com desfecho de trama. Além disso, a investigação permitia que o jogador apontasse no bestiário que criatura enfrentaria, assim tendo tempo para criar poções e óleos para vencer com mais facilidade os monstros. Duas expansões foram lançadas para The Witcher 3, Hearts of Stone e Blood & Wine, trazendo novos conteúdos, desde espadas e armaduras, até tramas inéditas para o bruxo desvendar.

The Witcher 3 foi aclamado pela crítica mundial, recebeu 200 nomeações de Jogo do Ano, além de integrar várias listas de diferentes veículos como um dos melhores games já criados. Até março de 2023, só o terceiro título vendeu mais de 50 milhões de cópias e a franquia como um todo vendeu 75 milhões de cópias.

Não passou em branco

Comemorando os 10 anos, a CD Projekt Red homenageou todos os matadores de monstros que viveram aventuras com o bruxão. (foto: Divulgação/CD Projekt Red)

No aniversário de 10 anos da franquia a CD Projekt Red não deixou passar a data e fez um trailer especial para comemorar:

Além disso, na loja digital de jogos de PC, na Steam, a empresa fez uma promoção de todo seu catálogo de jogos, com as franquias Witcher e Cyberpunk 2077. A promoção dura até o próximo domingo (25/5), você pode acessar a loja através do link.

The Witcher já tem uma sequência anunciada, chamado apenas de The Witcher IV, ele vai mudar o protagonista, deixando o Lobo Branco e agora colocando Ciri como a caçadora de monstros. O jogo recebeu uma prévia cinematográfica em dezembro durante o The Game Award de 2024, mas ainda não se detém mais detalhes da história, nem uma data oficial de lançamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

The Witcher 3: Wild Hunt está disponivel para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.