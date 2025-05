Grupo brasiliense 3NoBrega celebra 15 anos com show no Clube do Choro

Grupo 3noBrega celebra 15 anos de carreira no Clube do Choro - (crédito: Rayssa Coe/ Divulgação )

Celebrando 15 anos de trajetória musical, o grupo cênico musical 3NoBrega comemora a data com o espetáculo Noite Brega, no Clube do Choro. A partir das 20h30, o conjunto apresenta um espetáculo que engloba mais do que música, se juntando com performances teatrais, coreografias e improviso.

O 3noBrega traz a proposta de reinventar grandes clássicos do brega brasileiro, fazendo uma releitura do gênero para exaltar sua força na cultura do país. Nilson Lima, Madelon Carvalho e André 14Voltas serão os vocalistas da noite, ao lado de Edson Arcanjo (violão), Dennes Sousa (baixo) e Wellington Negrão (bateria).

O espetáculo Noite Brega promete ser um espaço para cantar e dançar ao som do brega, um gênero marcante da cultura popular brasileira.

SERVIÇO

Noite Brega

Com Grupo Cênico Musical 3NoBrega. Nesta quinta-feira (22/5), às 20h30, no Clube do Choro (SDC, bloco G). Ingressos: R$ 45 (meia) + taxa da Bilheteria Digital. Não recomendado para menores de 12 anos