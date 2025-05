Ultron, vilão dos Vingadores, entra para o elenco do jogo Marvel Rivals

O hero shooter da Netease, Marvel Rivals vai trazer o vilão robótico dos Vingadores, Ultron para integrar seu elenco de quase 40 personagens. O supervilão fará parte da classe dos estrategistas, que fornecem cura aos demais personagens. A chegada do novo personagem também marca a metade da segunda temporada do jogo, o Hellfire Gala.

A novidade foi publicada pela própria Netease, revelando a jogabilidade do personagem em vídeo focado em Ultron.

Witness the Rise of Ultron!



Ultron has returned as humanity's judge. After years in exile beyond the stars, his purpose is clear: wipe organic life from the timeline and take control of the future.



Summon unstoppable precision and power for S2.5 on May 30 UTC!… pic.twitter.com/NJPpJeWmmb