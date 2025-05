Virginia é comparada com Bebel de 'Paraíso Tropical' após depoimento na CPI das Bets

O depoimento da influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, 26 anos, à CPI das Apostas Esportivas (conhecida como CPI das Bets) no Senado, nesta terça-feira (13/5), repercutiu não apenas no ambiente político, mas também nas redes sociais.

Internautas resgataram uma cena da novela Paraíso Tropical (2007), da TV Globo, em que a personagem Bebel, interpretada por Camila Pitanga, em uma sabatina em uma CPI que investiga o envolvimento do senador, com que se casou, como laranja de uma operação.

Nas redes sociais, a cena foi amplamente compartilhada, sendo comparada à participação da influenciadora na comissão parlamentar. Internautas fizeram paralelos entre o comportamento da personagem e as respostas de Virgínia durante o depoimento, especialmente quanto à sua atuação como promotora de sites de apostas.

Sem mencionar diretamente a CPI, o Globoplay — plataforma de streaming da Globo — também entrou na onda. Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), publicou um trecho da cena com a legenda: “Bebel sempre icônica e servindo muita catiguria”.

Durante depoimento, Virginia negou lucro com as perdas dos usuários da plataforma Blaze, com quem mantém contrato, e afirmou seguir a legislação vigente. “Todos os meus vídeos têm alertas sobre os riscos e a proibição para menores”, declarou. A influenciadora também negou que receba bônus proporcionais às perdas dos jogadores e alfinetou os senadores, dizendo que “cabe ao Congresso decidir se as apostas devem ser proibidas”.

A convocação foi feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que avaliou a participação da empresária como relevante para o debate sobre o papel dos influenciadores na divulgação de sites de apostas. “Não é ilegal, mas pode ser considerado imoral — e isso é subjetivo. Estamos num limbo jurídico. Nosso trabalho aqui é justamente construir uma legislação que trate do que hoje não conseguimos coibir”, afirmou a parlamentar.