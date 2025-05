Ciclo de palestras e oficinas celebra o Dia do Ceramista no DF

No dia 28 de maio se comemora o Dia do Ceramista.

Para comemorar o dia do ceramista, celebrado nesta quarta-feira (28/5), a 4ª edição do Encontro de Ceramista do DF e Entorno leva, até sábado (31/5), uma programação com oficinas, palestras e rodas de conversa ao Museu Vivo da Memória Candanga. O evento é realizado pelo Núcleo de Arte do Centro-Oeste em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia do DF e terá oficinas de técnicas para usar na cerâmica e encontro com as especialistas Nina Coimbra e Pollyana Olifer.

Ao longo de quatro dias, o encontro homenageia ceramistas com a intenção de fortalecer as redes de colaboração e expor técnicas ancestrais e contemporâneas de produção da cerâmica.

Os visitantes podem acompanhar de perto as oficinas práticas e assistir a palestras de referências da escultura em cerâmica, como o Mestre Zinho. Não é preciso realizar inscrição prévia. Essa dinâmica busca permitir o entendimento do público quanto ao processo criativo por trás de cada peça, desde a modelagem no torno até técnicas inovadoras como o uso de argila líquida.

Serviço

4ª edição do Encontro de Ceramista do DF e Entorno

Até sábado (31/5), das 9h às 17h, no Museu Vivo da Memória Candanga. Entrada gratuita e livre para todos os públicos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel