Nome internacional do Blues, Big Walker realiza show gratuito em Brasília

Na segunda edição de 2025 do Sesc Estação Blues, o músico Big Walker “vem direto da fonte do gênero” e convida ao palco o guitarrista da banda Natiruts, Kiko Peres, para apresentação nesta quinta-feira (29/5). Grupos de Brasília, como Trio Passo Largo e Geriatric Blues Band, também participam de shows, que começam às 18h no Sesc da 504 Sul.

Com trajetória de 30 anos de carreira, Kiko Peres considera que o blues teve papel “muito importante” na sua formação musical. Apesar de não ter seguido carreira no gênero, foi das referências bluesísticas que aprendeu fraseados e dinâmicas do instrumento de Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. “Foi muito legal me preparar para esse show com Big Walker porque voltei a escutar os grandes clássicos do blues”, compartilha.

Ao promover encontro de artistas de diferentes lugares do mundo, o Sesc colabora para a valorização da riqueza cultural de Brasília, acredita o gerente de Cultura do Sesc-DF: “Trata-se de uma estratégia de ocupação ampla, que aproxima o público de experiências marcantes e transforma a cena artística da cidade”.

Serviço

Sesc Estação Blues, amanhã (29/5), a partir das 18h. No Sesc da 504 Sul. Entrada franca sem necessidade de retirar ingressos.

