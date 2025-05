Música

Litieh lança single no qual mistura jazz e reggae com influências do dub Cantora Brasiliense lança seu novo single no próximo domingo (1º/6). A música foi gravada em São Paulo com participação dos músicos Lisandro Massa (teclados), Laura Santos (clarinete), Caio Pamplona (baixo) e Danilo Moura (bateria), além de Litieh (vocal e violão)