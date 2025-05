Roda de conversa gratuita reúne escritores latino-americanos nesta sexta

Auditório do Instituto Cervantes - (crédito: Reprodução/internet)

A quinta edição do festival Benengeli, realizado em cinco continentes, promove encontro entre escritores da América Latina nesta sexta-feira (30/5), no Instituto Cervantes, às 19h. Marçal Aquino, Dolores Reyes e Inés Bortagaray discutem a articulação dos cinco sentidos na literatura em iniciativa que encerra a Semana Internacional das Letras em Espanhol. Com entrada franca, a roda de conversa é mediada pelo professor de jornalismo da Universidade de Brasília (UnB) Sérgio de Sá.

O festival, cujo nome faz referência ao personagem Benengeli, do livro Dom Quixote, desenvolveu atividades literárias entre 26 e 30 de maio, que reuniram mais de 100 convidados (narradores, poetas, dramaturgos, tradutores, críticos) em 12 países e em cidades como Sydney, Seul, Budapeste, Bruxelas, Paris, Bucareste, Manchester, Madri, Tunes, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

No fechamento da Semana Internacional das Letras em Espanhol, as escritoras Dolores Reyes, argentina, autora de livros como Miséria e Cometerra, e Inés Bortagaray, uruguaia, que também é roteirista, se juntam ao importante nome da literatura brasileira Marçal Aquino. Para acompanhar o diálogo, no Instituto Cervantes, não é necessário retirar ingresso.

Serviço

Roda de conversa entre os escritores Marçal Aquino, Dolores Reyes e Inés Bortagaray. Hoje, às 19h, no Instituto Cervantes (707/907 - Asa Sul). Entrada gratuita.